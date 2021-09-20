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Dünya

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Konya'da yolcu otobüsün devrilmesi sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 06:44 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:44
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Konya-Adana Karayolunun 22. kilometresinde, Mehmet Aydın idaresindeki 12 AH 333 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüje devrildi. Kazada sürücü Aydın ile yaralanan 13 yolcu sağlık ekiplerince Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken trafik bir süre aksadı.

Kazanın, 28'i yolcu 31 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün, Bingöl'den İzmir'e giderken meydana geldiği, son olarak Ereğli ilçesinde mola verdiği öğrenildi.

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