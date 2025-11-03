Köpek saldırısı Galler'de bir bebeğin ölümüne yol açtı

Galler'deki bir kasabada köpek saldırısı sonucu dokuz aylık bir bebek öldü.

Gwent Polisi, Pazar günü saat 18.00 civarında Güneydoğu Galler'deki Monmouthshire'da Rogiet'teki bir adrese çağrıldı.

Polisler, saat 18.00 civarında Galler Ambulans Servisi'nden sağlık görevlileri ile birlikte olay yerine gitti.

Dokuz aylık bebek olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, köpeğin ele geçirilip mülkten çıkarıldığını belirtti.

Gwent Polisi Baş Müfettişi John Davies şöyle dedi: "Bu olayla ilgili endişeler olacağını anlıyoruz, ancak memurlar olay yerinde ve soruşturma ilerledikçe daha fazla sorgulama yapacaklar.

Endişeleriniz veya bilginiz varsa lütfen bizimle konuşun."