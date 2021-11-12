Koramiral Schonbach işaret etti: Güç dengesinde değişimin kaynağı olacak

AA 12 Kasım 2021 Cuma 06:44 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 06:44

Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schonbach, Japonya dahil Hint-Pasifik ülkeleriyle güvenlik ve savunma iş birliklerini derinleştirmek istediklerini bildirdi.

Japonya Ulusal Basın Kulübünde (JNPC) konuşan Schonbach, Hint-Pasifik'te seyrüsefer serbestisinden endişe ettiğini ve bölgede hukuka dayalı uluslararası düzenin sarsılabileceğini söyledi.

Schonbach, "Hint-Pasifik sade bir ekonomik blok olmaktan çok daha öte. Bölge artan çatışmaların, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarının ve güç dengesinde değişimin kaynağı olmaya doğru gidiyor." dedi.

Pasifik ülkelerini ziyaret eden Alman Bayern fırkateyninin, bölgedeki "kapsayıcı stratejilerini" gösterdiğini dile getiren Schonbach, Alman donanmasının bölgesel savunma iş birliklerini güçlendireceğini bildirdi.



Schonbach, "Hint-Pasifik ülkeleriyle güvenlik ve savunma ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz ve Japonya, Avustralya, Güney Kore, Singapur, Yeni Zelanda'yı ve tabii ki ABD'yi özellikle önemli görüyoruz." diye konuştu.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Pasifik limanları ziyareti kapsamında geçen hafta Tokyo'ya demirleyen Bayern fırkateyninin, son 20 yıldır ülkesine uğrayan ilk Alman donanma gemisi olduğunu söylemişti.

Almanya'dan ağustosta ayrılan fırkateynin, Japonya'nın akabinde Güney Kore'ye demirleyeceği, daha sonra Güney Çin Denizi'nden geçerek Vietnam ve Singapur'a uğrayacağı belirtiliyor.

