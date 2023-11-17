İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6926
  • EURO
    31,2109
  • ALTIN
    1835.28
  • BIST100
    7853.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinlinin kalıntılarını iade edilecek
Dünya

Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinlinin kalıntılarını iade edilecek

Güney Kore, 1950-1953 yıllarında meydana gelen Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 25 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade edeceğini açıkladı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinlinin kalıntılarını iade edilecek
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, naaş kalıntılarının iadesi için gelecek hafta Incheon Uluslararası Havalimanında tören düzenleneceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Çin ile dostluk işbirliği kapsamında Güney Kore'de naaşlarına ulaşılan Çin askerlerinin kalıntılarının iadesine devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, gelecek hafta 25 Çinli askerin naaş kalıntılarının ülkelerine gönderilmesiyle 10'uncu iade işlemi de gerçekleşecek.

Güney Kore, 2014'te imzalanan iade projesi kapsamında, şimdiye kadar 913 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.