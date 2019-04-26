Kore sorununa Rus müdahalesi

ABD’nin karşı tarafın isteklerini hiçe sayarak masadan kalkmasına neden olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’yı ziyaret ederek Trump yönetimine mesaj verdi. Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile bir araya gelen Kim Jong-un, saatler süren toplantıda Kore Yarımadası’nı nükleerden arındırma ve barışı masaya yatırdı. Zirve sonrası açıklama yapan Putin, “Kuzey Kore’ye nükleer silahsızlanma karşılığında güvenlik garantileri verilmeli” dedi.

KİM MEMNUN AYRILDI

Uzak Doğu Federal Üniversitesi’nde bir araya gelen liderler önce kameralar önünde uzunca tokalaştı, ardından birebir görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı. Putin, ziyaretin Kore Yarımadası’ndaki durumu çözümüne yönelik olduğunu vurgularken, Kim ise “Umarım görüşmelerimiz önemli bir etkinlik olacaktır” dedi. Bir saat sürmesinin beklenmesine karşın çok daha uzun süren zirve sonrası konuşan Kim, ayrıntılı bir görüşme yaptıklarını belirtip ‘harika zaman geçirdiğini’ söyledi.

PUTİN ARACI OLACAK

Kim onuruna bir resepsiyon düzenleyen Putin ise öğle yemeği sonrası kameraların karşısına geçti. Kim’in istediğinin nükleer silahsızlanma olduğunu belirten Rusya lideri, ancak nükleer silah programının sonlandırılması karşılığında Kuzey Kore’ye uluslararası güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini kaydetti. ​“Kuzey Kore’nin güvenliği ve egemenliğini koruyacağına ilişkin garantilere gereksinimi var. Uluslararası alanda hükmü olacak garantilerden başka ne gibi garantilerden söz edebiliriz ki?” ifadelerini kullanan Putin, “Karşılıklı güveni artırmak için ilk adımı biz atmalıyız” diye konuştu. Güvenlik garantilerine ilişkin sadece ABD-Kuzey Kore zirvesinin yeterli olmayacağını söyleyen Putin, 6 ülkenin (Kuzey Kore, Güney Kore, Rusya, ABD, Japonya, Çin) katılımıyla yürütülen görüşmelerin Pyongyang’a uluslararası garantiler verilmesine yardımcı olabileceğini vurguladı. Rusya lideri ayrıca, “Kim bizden kendi görüşü konusunda ABD’yi bilgilendirmemizi istedi” ifadelerini kullandı.