Kore sorununa Rus müdahalesi
Trump yönetiminin yaptırımları kaldırmaması üzerine ABD ile görüşmeleri donduran Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Başkanı Vladimir Putin’i ziyaret etti. Zirve sonrası Putin, nükleer silahtan vazgeçmesi karşılığında Kim’e güvenlik garantisi verilmesi gerektiğini söyledi.
ABD’nin karşı tarafın isteklerini hiçe sayarak masadan kalkmasına neden olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’yı ziyaret ederek Trump yönetimine mesaj verdi. Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile bir araya gelen Kim Jong-un, saatler süren toplantıda Kore Yarımadası’nı nükleerden arındırma ve barışı masaya yatırdı. Zirve sonrası açıklama yapan Putin, “Kuzey Kore’ye nükleer silahsızlanma karşılığında güvenlik garantileri verilmeli” dedi.
KİM MEMNUN AYRILDI
Uzak Doğu Federal Üniversitesi’nde bir araya gelen liderler önce kameralar önünde uzunca tokalaştı, ardından birebir görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı. Putin, ziyaretin Kore Yarımadası’ndaki durumu çözümüne yönelik olduğunu vurgularken, Kim ise “Umarım görüşmelerimiz önemli bir etkinlik olacaktır” dedi. Bir saat sürmesinin beklenmesine karşın çok daha uzun süren zirve sonrası konuşan Kim, ayrıntılı bir görüşme yaptıklarını belirtip ‘harika zaman geçirdiğini’ söyledi.
PUTİN ARACI OLACAK
Kim onuruna bir resepsiyon düzenleyen Putin ise öğle yemeği sonrası kameraların karşısına geçti. Kim’in istediğinin nükleer silahsızlanma olduğunu belirten Rusya lideri, ancak nükleer silah programının sonlandırılması karşılığında Kuzey Kore’ye uluslararası güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini kaydetti. “Kuzey Kore’nin güvenliği ve egemenliğini koruyacağına ilişkin garantilere gereksinimi var. Uluslararası alanda hükmü olacak garantilerden başka ne gibi garantilerden söz edebiliriz ki?” ifadelerini kullanan Putin, “Karşılıklı güveni artırmak için ilk adımı biz atmalıyız” diye konuştu. Güvenlik garantilerine ilişkin sadece ABD-Kuzey Kore zirvesinin yeterli olmayacağını söyleyen Putin, 6 ülkenin (Kuzey Kore, Güney Kore, Rusya, ABD, Japonya, Çin) katılımıyla yürütülen görüşmelerin Pyongyang’a uluslararası garantiler verilmesine yardımcı olabileceğini vurguladı. Rusya lideri ayrıca, “Kim bizden kendi görüşü konusunda ABD’yi bilgilendirmemizi istedi” ifadelerini kullandı.
Kılıçlar çekildi!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vladivostok’taki görüşmeleri çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e geleneksel bir kılıç hediye etti. Rus lider ise Kim’e bir süvari kılıcı ile bir çay takımı armağan ederek karşılık verdi. Kim, Putin’e geleneksel bir kılıç ederken “Modern silahlar yokken, bu kılıçlar kullanılıyordu. Gücü, sizi destekleyen halkımın temsili” dedi.
‘Batı’nın kendi değerlerini empoze etmesine karşıyız’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin küresel tek bir liderlik üzerinde hak iddia ettiğini ve kendi ideallerini empoze etmeye çalıştığını ifade etti. Çin’e yapacağı ziyaret öncesinde Pekin merkezli People’s Daily gazetesine mülakat veren Putin, “Ne yazık ki bazı Batılı ülkeler küresel tek bir liderlik üzerinde hak iddia ediyor. Dikkatsizce uluslararası hukuk kurallarını ve ilkelerini çiğniyor; şantaja, yaptırımlara ve baskıya başvuruyor, kendi değerleri ve şaibeli ideallerini tüm ülkelere ve halklara empoze etmeye çalışıyor” dedi. Pekin-Moskova iş birliğinin süreceğini belirten Putin, Çin’le tüm düzeylerde temas kurmayı başardıklarını, son 30 yıldır süren başarılı işbirliği ile tarihlerinin en iyi ilişkilerine sahip olduklarını ifade etti.
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