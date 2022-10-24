Koreler arası gerilim yükseldi! Ateş açıldı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye ait yük gemisinin yerel saatle 03.42'de fiili kara suları sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinin gemiyi püskürtmek için uyarı mesajı gönderdiği ve uyarı ateşi açtığı ifade edildi.

Bunun üzerine geminin geri çekildiği kaydedilen açıklamada, Güney Kore savaş gemisinin sınırı ihlal ettiğini öne süren Kuzey Kore'nin çok namlulu roketatardan 10 topçu ateşi açtığı aktarıldı.

Açıklamada, "tehdit ve uyarı ateşi" olarak nitelenen bu atışların Güney Kore sularına düşmediği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin iki ülke arasında 2018'de imzalanan askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı ihlal ettiğine atıfta bulunuldu.

- KUZEY KORE'DEN GÜNEY'İN DÜŞMANLIĞI KIŞKIRTTIĞI AÇIKLAMASI

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Güney'in kara suları ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin topçu atışı denemeleri ve hoparlörlerden propaganda yayınları yaparak sınır yakınında düşmanlığı kışkırttığı ifade edildi.

Güney Kore'ye atıfta bulunularak düşmana güçlü bir uyarı gönderildiği kaydedilen açıklamada, son zamanlarda yapılan denemelerin, Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatına karşılık olarak yapıldığı vurgulandı.

- GÜNEY KORE İLE ABD ORTAK TATBİKATI

Güney Kore Deniz Kuvvetleri, ABD ile yıllık ortak geniş çaplı tatbikatının Sarı Deniz'de başladığını açıkladı.

Açıklamada, yıllık "Hoguk" tatbikatının bir parçası olan ortak tatbikatın, 28 Ekim'e kadar süreceği ifade edildi.

Güney Kore'ye ait 20'den fazla savaş uçağı, Apache saldırı helikopteri ve F-15K ile F-16'ların yer aldığı ortak tatbikata ABD'den de Apache saldırı helikopteri ve A-10 uçağı katılıyor.

- KUZEY SINIR HATTI

Seul ile Pyongyang arasında deniz sınırı konusunda sık sık gerilim yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlerin Kore Savaşı'nın ardından 1953'te Seul ve Pyongyang'ın Sarı Deniz'deki yetki alanlarını belirlemek için çizdiği Kuzey Sınır Hattı, taraflar arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birini oluşturuyor.

Kuzey Kore, 38. paralel boyunca uzanan 200 kilometrelik hattın tek taraflı olarak çizildiğini ve Sarı Deniz'e çıkışının sınırlandığını ileri sürerek kara sularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Güney Kore ise Pyongyang'ın talebine karşı çıkıyor.

Sarı Deniz'deki gerilim, 26 Mart 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasıyla tırmanışa geçmişti.

Seul, 46 Güney Koreli denizciye mezar olan geminin Kuzey Kore'ye ait denizaltıdan atılan torpidoyla vurulduğunu ileri sürmüş, Pyongyang ise iddiaları reddetmişti.