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Dünya

Koreli oyuncu ölü bulundu

Koreli oyuncu Song Jae Lim'in evinde ölü bulunduğu açıklandı.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
Koreli oyuncu ölü bulundu
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Kore dizilerinin popüler oyuncularından olan ve aynı zamanda modellik ile uğraşan 39 yaşındaki Song Jae-lim hayatını kaybetti.

Seul Seongdong polisi, ünlü ismin cansız bedeninin, olayın yaşandığı gün kendisiyle öğle yemeği yemeyi planlayan bir arkadaşı tarafından bulunduğunu duyurdu.

'Moon Embracing the Sun', 'La Rose De Versailles' gibi projelerde yer alan oyuncunun ölüm nedeni ise resmi olarak açıklanmadı.

Oyuncunun ailesi yalnızca aile üyelerinin katılacağı küçük bir cenaze töreni düzenlemek istediklerini bildirdi.

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