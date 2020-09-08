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Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: Filistin yönetimi özür dilemeli

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

AA08 Eylül 2020 Salı 07:34 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 07:34
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Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinli grupların genel sekreterler toplantısına katılanlardan bazılarının KİK ülkelerine yönelik sorumsuzca kışkırtma ve tehdit dilini kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Başta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas olmak üzere Filistin yönetiminden, "yapılan kışkırtıcı ve yanlış açıklamalardan" dolayı özür dilenmesi talebinde bulunan Hacraf, Filistin davasının ticarete dönüştürüldüğünü iddia etti.

Filistin'deki bölünmüşlüğün sonlandırılması amacıyla geçen perşembe Ramallah ve Beyrut'ta düzenlenen Filistinli grupların genel sekreterler toplantısında, İsrail-BAE normalleşmesinin reddedildiği vurgulanmıştı.

Toplantıda tüm gruplar tarafından normalleşmenin bir ihanet olduğu ve BAE'nin Filistin halkını sırtından hançerlediği ifade edilmişti.

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