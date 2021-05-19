AA 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:40

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Vehbe'nin ağzından dökülenlerin Körfez ülkeleri tarafından reddedildiğini belirterek, Lübnan Dışişleri Bakanı'nın KİK ülkeleri ve halklarından resmi özür dilemesini talep etti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkedeki Lübnan büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırarak kendilerine resmi protesto notu vermişti.

Vehbe'nin ifadeleri üzerine Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vehbe, açıklamalarıyla şahsi görüşünü ifade etmiştir. Hiçbir şekilde Lübnan devletinin ve cumhurbaşkanının tutumunu yansıtmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Vehbe de yetkililerin tepkilerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, televizyon programında Cumhurbaşkanı Avn'a yönelik hakaret içerikli ifadeler üzerine sarf ettiği sözler nedeniyle özür diledi.

Sözlerinin yanlış yorumlandığını kaydeden Vehbe, konuşmasında herhangi bir ülkenin adını vermediğini belirterek, sözlerinin, Körfez ülkeleriyle ilişkileri germek için çarpıtıldığını savundu.

Vehbe, ABD merkezli Arapça kanalı El-Hurra televizyonunda katıldığı bir programda canlı bağlantı kurulan Suudi Arabistanlı bir yetkilinin Cumhurbaşkanı Mişel Avn için "Sayın" ifadesini kullanmaması üzerine "İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldürenler bu üslupla konuşamaz." demişti.

Bakan ayrıca "Dost ve kardeş ülkeler, (Irak'taki) Ninova ve Enbar ile (Suriye'deki) Tedmur'a terör örgütü DEAŞ'ı yerleştirdi." demiş, spikerin "Körfez ülkelerini mi kastediyorsunuz?" sorusunu ise isim vermek istemediğini söyleyerek cevaplamıştı.