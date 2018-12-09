Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi Riyad'da başladı

Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Umman Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said ile Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Muhammed bin Raşid el-Mektum zirve için Riyad’a geldi. Katar medyasına göre ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani zirveye katılmayacak. Katar’ı zirvede Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi temsil edecek.