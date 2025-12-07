İSTANBUL 14°C / 9°C
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden İran'a yakınlaşma mesajı

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İran ile ilişkilerde yapıcı ve olumlu bir sürece girme hedefinde olduklarını açıkladı.

7 Aralık 2025 Pazar 11:51
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İran'la, yapıcı ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Budeyvi, Katar'ın başkenti Doha'da 23'üncüsü düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025 kapsamında gerçekleştirilen "Bölgesel Güvenlik Ortamında İran" başlıklı panelde konuştu.

KİK'in güvenlik anlayışının temelinde bölgesel barış ve istikrarın bulunduğunu vurgulayan Budeyvi, "İran'la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz" dedi.

Budeyvi, İran'la ilişkilerin, bu yaklaşımın temelinde devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, iç işlerine müdahale edilmemesi, istikrarsızlığa yol açan milis ve silahlı gruplara verilen desteğin sonlandırılması ile iyi komşuluk ilkesinin ve sorunların çözümünde diyalog yolunun benimsenmesinin yer aldığını vurguladı.

Körfez ülkelerinin "önleyici diplomasi" alanındaki etkin rolüne değinen Budeyvi, İran ile yürütülen arabuluculuk ve diyalog çabalarının bölgesel barışa katkı sunduğunu, ayrıca Umman'ın ABD ile İran arasındaki görüşmeleri "kolaylaştırma girişimlerinin" uluslararası alanda geniş takdir gördüğünü söyledi.

KİK ülkelerinin karşılıklı güven inşa eden adımlar ve yapıcı diyalog yoluyla bölgenin zorlukların üstesinden gelebileceğine inandığını vurgulayan Budeyvi, bunun hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Doha Forum 2025, "Adaleti Tesis Etmek: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla düzenleniyor ve 160 ülkeden 6 binden fazla katılımcı ile 471 konuşmacıyı bir araya getiriyor.

