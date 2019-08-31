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Körfez ittifakı Yemen'de dağıldı

ORTADOĞU’DA İran karşıtı Suudi Arabistan-BAE ittifakını, Yemen’deki iç savaş çökertti. BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent Aden ve çevresini bir kez daha kontrolüne aldı. Saldırılara sert tepki gösteren Suudi destekli Yemen merkezi hükümeti, BAE’nin Arap koalisyonundan çıkarılmasını istedi.

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ORTADOĞU’DA İran karşıtı Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ittifakı Yemen’de süren iç savaş nedeniyle dağıldı. BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, geçen hafta ele geçirdikten sonra çekildiği geçici başkent Aden ve çevresini bir kez daha kontrolüne aldı. BAE ordusuna bağlı jetlerin düzenlediği ve 300’den fazla kişinin öldüğü ağır bombardıman sonrası ayrılıkçılar, Aden, Ebyen, ve Zencibar’ı ele geçirdi. Suudi destekli Yemen merkezi hükümeti, saldırılara sert tepki gösterdi ve BAE’nin Arap koalisyonundan çıkarılmasını istedi. 

Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi imzalı açıklamada, BAE’nin merkezi hükümete darbe yaptığını belirtilirken, merkezi hükümet de Abu Dabi’daki Yemen Büyükelçisi’nin geri çekilmesini talep etti. Merkezi hükümet ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nden BAE’nin güneydeki güçlerini açıkça bombalaması hakkında oturum düzenlemesi talebinde bulundu. Öte yandan BAE yönetimi de dün yazılı bir açıklama yaparak ‘terörist milisleri’ hedef alarak kendi askerlerini savunduklarını bildirdi

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