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'Körfez Krizi' sonrası bir ilk: Uçaklar Katar'a indi, resmi törenle karşılandılar

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emlikleri ve Bahreyn milli takımları, 2017'de başlayan Körfez Krizi sonrası ilk defa doğrudan uçuşla Doha'ya indi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Katar ve Körfez ülkeleri arasında 2017 yılında başlayan krizde flaş bir gelişme yaşandı. Krizin başladığı günden bu yana ilk defa Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e ait uçaklar Doha'ya ilk defa iniş yaptı. Körfez Krizi'nde flaş gelişmenin nedeni ise, "Körfez Ulusları Kupası."
 
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı Körfez Uluslarası Kupası maçlarına katılmak için Doha'ya gelen Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn milli takımları Doha'da Katarlı yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.
 
2017 yılında başlayan Körfez Krizi sonrası ilk defa doğrudan uçuşla resmi heyetlerin Katar'a gittiği belirtilirken, bu hamle, "Körfez ülkeleri arasında devam eden krizde de sona gelindi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
 
Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı, "terör destekçisi" olmakla suçlayarak ambargo uygulamaya başlamış ve hava sahalarını kapatmıştı.
 
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Carullah ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn milli takımlarının Doha'ya gitmesi, dostlar arasındaki krizin sona ereceği yönünde bir işarettir." ifadelerine yer vermişti.

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerden Başkan Erdoğan´a teşekkür

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