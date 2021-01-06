Körfez krizinin sonlanmasıyla Katarlı şirketin Mısır'daki otelinin açılışı yapıldı

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 08:56 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 08:58

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret eden İmadi, Mısırlı mevkidaşı Muit ile Katar Yatırım İdaresi'ne bağlı Qatari Diar şirketine ait otelin açılışını gerçekleştirdi.

Başkent Kahire'de Nil nehri kıyısındaki otelin açılışına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Katarlı ve Mısırlı yetkililer katıldı.

Bakan İmadi, söz konusu otelin Katar'ın, Mısır'da çeşitli alanlardaki 5 milyar doları aşan yatırımlarının bir yenisi olduğunu belirtti.

Katarlı şirketi tebrik eden Muhammed Muit ise Mısır hükümetinin daima yabancı yatırımları memnuniyetle karşıladığını ve bunun için uygun atmosferi sağladığını söyledi.

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin akabinde Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

- KÖRFEZ KRİZİNİ SONLANDIRAN 41. KİK ZİRVESİ

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.