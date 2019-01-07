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Körfez prensleri Pakistan'da kuş avlamak için Pakistan'a 200 bin dolar ödedi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar kraliyet aileleri üyeleri, türü tehlikede olan Toygiller familyasına ait 'Hubara' kuşunu avlamak için Pakistan'a 10 günlüğüne 200 bin dolar ödedi.

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Pakistan medyasında yer alan habere göre, kasım-şubat aylarında 10 gün avlanmaya gelecek ailelerin her biri için özel av izni çıkarılıp ülkenin Pencap eyaletinde avlanma bölgeleri gösterildi.

Eyalet yönetimi ile federal yönetime 100'er bin dolar ödeyen ailelere yalnızca 100 kuş avlama izni verildi.

Avcılar 10 günü aşmaları durumunda yeniden 100 bin dolar ödeyecek.

Ödenen paralar av bölgelerinde yapılacak yatırımlarda, kuş nüfusunun artırılmasına yönelik çalışmalarda ve güvenlikte kullanılacak.

Yaklaşık 2 metreye ulaşabilen kanat açıklığıyla avlanması kolay olan Hubara kuşu, bu nedenle türü tehlikede olan kuşlar arasında yer alıyor.

Pakistan'da türü tehlikedeki kuşların avlanması ve yakalanması, eyalet ya da federal mahkeme kararlarıyla yasaklanmış olmasına rağmen zengin prenslere izin verilmesi tepkileri yol açmıştı.

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