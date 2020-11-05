Körfez ülkelerinde Kovid-19 paniği

AA 05 Kasım 2020 Perşembe 18:49 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 18:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 489'a, Umman'da 1286'ya, Kuveyt'te 799'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 508'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgında 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 450 yeni vaka tespit edildiği, 474 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 489'a, vaka sayısının 349 bin 386'ya yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 336 bin 68'e ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 320 kişinin enfekte olduğu ve 465 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1286'ya, vakaların 117 bin 167'ye, iyileşenlerin sayısının da 107 bin 368'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 795 yeni vaka kaydedildi, 822 kişi iyileşti.



Son verilerle toplam can kaybı 799'a, vaka sayısı 129 bin 638'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 120 bin 564'e ulaştı.



BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 1289 kişide virüs tespit edildi, 1135 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 508'e, vaka sayısının 138 bin 599'a çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 136 bin 118'e ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 249 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 266 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 133 bin 619'a, sağlığına kavuşanların da 130 bin 680'e çıktığı bildirildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 232 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.