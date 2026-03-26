Körfez ülkelerine saldırılar sürüyor! İran: Harita masamızda

ABD/İsrail-İran savaşının 27. gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. Barış için ABD ve İran tarafından farklı açıklamalar yapıldı.
SUUDİ ARABİSTAN, BAE, KUVEYT VE BAHREYN'E YENİ SALDIRILARİran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürüyor.Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 14 İHA saldırısının önlendiği bildirildi.BAE Savunma Bakanlığı ise, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda düşman tehditlerine karşı koyuyor" açıklamasında bulundu.Kuveyt ordusu da, yeni füze ve İHA saldırılarını önlemek için harekete geçtiğini açıkladı. Duyulabilecek patlama seslerinin önleme faaliyetlerinin sonucu olduğu hatırlatılarak, "Herkesi yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" denildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını belirterek, "Vatandaşlardan ve bölge sakinlerinden paniğe kapılmamalarını ve en yakınlarındaki güvenli yerlere girmelerini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı. Saldırıların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
İRAN MEDYASI: SUUDİ ARABİSTAN VE KUVEYT'İN STRATEJİK ALTYAPI HARİTASI İRAN ORDUSUNUN MASASINDAABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.
İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesi, ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Bu çerçevede, ABD veya İsrail'den gelebilecek herhangi bir stratejik saldırıya karşı İran'ın karşılık vermeye hazır olduğu savunuldu.
23:42 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.
22:49 Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'nde 163 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı.
22:47 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağını vurdukları iddiasını reddetti.
22:24 İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
22:19 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı iki diplomata oturum izni ve akreditasyon vermeyi reddettiklerini belirtti.
22:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.
22:05 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde "savaştaki son durumu" ele aldı.