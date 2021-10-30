AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 07:24 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 07:24

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan Enformasyon Bakanı'nın hakaret içerikli ifadeleri üzerinden bir beyanname yayınlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın istişare için Lübnan'daki Büyükelçisi Buhari'yi Riyad'a çağırdığı, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın da 48 saat içinde ülkesine dönmesi yönünde bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2'nci bir duyuruya kadar Lübnan'dan tüm ithalatı da askıya aldığı aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı'nın Riyad ve Beyrut ilişkilerine nasıl zarar verdiğine de değinilen açıklamada, terörist olarak tanımlanan Hizbullah'ın, Lübnan devleti adına karar verip ülkeyi kendi projelerini hayata geçirmek için bir üs olarak kullandığı belirtildi.

Hizbullah'ın, Lübnan'daki tüm limanları kontrol altında tuttuğu savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın tüm uyarılarına rağmen Riyad'a ihraç edilen ürünlerin arasında uyuşturucu sevkiyatının durmadığı vurgulandı.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ, SUUDİ ARABİSTAN'DAN, İLİŞKİLERİ KESME KARARINI GÖZDEN GEÇİRMESİNİ İSTEDİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesiyle diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan'dan, kararını gözden geçirmesini temenni ettiklerini söyledi.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden, Riyad yönetiminin Beyrut ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesi ve ithalatı durdurması kararından sonra Mikati'nin ifadelerinin yer aldığı bir yazılı açıklama yayınlandı.

Lübnan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamalarının hükümetin siyasetini yansıtmadığını vurgulayan Mikati, "Kardahi, bakan olarak atanmadan bu açıklamaları yapmıştı ve hükümetin siyasetini yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Riyad'ın diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduklarının altını çizen Mikati, "Krallık liderliğinin, sahip olduğu bilgelikle, kararını gözden geçirmesi temennisi içerisindeyiz. Biz de kendi açımızdan çözülmesi gereken ne ise tüm çabaları sarf ederek onarmaya devam edeceğiz." dedi.

LÜBNAN BAŞBAKANI, RİYAD'LA İLİŞKİLERİN KESİLMESİNE NEDEN OLAN KARDAHİ'DEN "FEDAKARLIK" YAPMASINI İSTEDİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin kopmasına sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'ye ulusal çıkarları gözeterek uygun bir karar alması teklifinde bulundu.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mikati'nin, Suudi Arabistan'ın Lübnan ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve tüm ithalatı durdurması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bu durum üzerinde istişare ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Avn'la yapılan istişare sonucunda, Başbakan Mikati'nin Kardahi ile görüştüğü, kendisine ulusal çıkarları göz önünde bulundurup Lübnan'ın Arap ilişkilerinin yeniden düzeltilmesi için uygun bir karar almasını istediği ifade edildi.

Ayrıca Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib'ten de yurt dışına seyahat etmemesini, Suudi Arabistan ile sorunun çözülmesi için bir kriz masası kurması talimatı verdiği kaydedildi.

BAHREYN, LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİNE ÜLKEYİ TERK ETMESİ İÇİN 48 SAAT SÜRE TANIDI

Bahreyn, Lübnanlı yetkililerin son dönemdeki açıklamaları nedeniyle Manama'daki Lübnan Büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları nedeniyle yaşanan "büyükelçi krizi" büyümeye devam ediyor. Bahreyn, Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'dan sonra, Lübnan Büyükelçisinin ülkesine geri dönmesini isteyen ikinci ülke oldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Lübnanlı yetkililerin kabul edilemez ve olumsuz tavır ve açıklamaları nedeniyle Lübnan Büyükelçisi Milad Hanna Nemmur'dan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, Bahreyn'de ikamet eden Lübnanlıları etkilemeyeceği kaydedildi.

ESKİ LÜBNAN BAŞBAKANI HARİRİ, SUUDİ ARABİSTAN'LA YAŞANAN KRİZDEN HİZBULLAH'I SORUMLU TUTTU

Eski Lübnan Başbakanı ve Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Riyad'ı eleştiren ifadeleri nedeniyle Suudi Arabistan'la yaşanan diplomatik krizden Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan'ın, Kardahi'nin açıklamalarına tepki olarak Lübnan'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almasının ardından Hariri'nin basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Hariri, "(Bu olayın) sorumluluğu her şeyden önce Araplar ve Körfez ülkeleri arasında düşmanlık yayan Hizbullah'ın ve dizginleri; siyasi cücelerin, basının ve Arap yönetimlerinin onuruna saldıranların eline veren yönetimindir." ifadesini kullandı.

Kardeş ülkelerin çıkarlarının ve emniyetinin İran'dan gelen tehlikelere maruz bırakılmasıyla Lübnan'ın egemenliğinin korunamayacağını belirten Hariri, "Artık herkes Lübnan'ın Arap kimliğinin, ülkenin güvenliğine giden yol, bunun aksinin ise cehenneme koşma olduğunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- LÜBNAN ENFORMASYON BAKANI'NDAN RİYAD'A YEMEN SUÇLAMASI

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin, hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.