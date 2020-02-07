Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

07.02.2020 14:57 - Güncelleme: 07.02.2020 14:58

İtalya merkezli Fincantieri firmasıyla, gemi ve denizaltılar için mutabakat imzalayan Doha, Körfez bölgesindeki dengelerin değişiminde etkili olacak yeni bir adım attı.

Forbes'ta yer alan habere göre, gündeme gelen denizaltıların, 2017 yılında İtalya ile imzalanan 5 milyar euroluk sözleşmenin bir parçası olabileceği iddia ediliyor.

Basra Körfezi’ndeki tek denizaltı işletmesi şu an İran’da. Katar'ın iki komşusu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, denizaltı tedariki için istekli oldukları belirtilmişti. Bu ülkelerle ilişkisi gergin olan Katar, denizaltı hamlesiyle kısmen de olsa yanıt vermiş oldu.

Katar, işletilmesi planlanan denizaltıların türü ve maliyeti hakkında bir açıklamada bulunulmadı.