Körfezde sular ısınıyor: Askeri gemiler karşı karşıya geldi

star.com.tr 19 Nisan 2020 Pazar 20:39 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:48

ABD Savunma Bakanlığı , Tahran’ı ‘tehlikeli ve provakatif’ davranışından dolayı suçladıktan sonra İran Devrim Muhafızları bunun bir ‘Hollywood hikayesi’ olduğunu söyleyerek iki tarafın deniz kuvvetleri arasında bir karşılaşma olduğunu reddetti.

ABD’ye göre, İran gemileri, çarşamba günü uluslararası sularda ordu helikopterleriyle birlikte entegrasyon işlemlerini yürüten 6 Amerikan gemisine yanaştı.

ABD Sahil Güvenlik kesici Maui, bir noktada, İran gemilerinin 10 metre mesafeye kadar yaklaştığını söyledi.

ABD Bakanlığı, Amerikan gemileri tarafından yapılan , gemi kornası ve uzun menzilli akustik sesler gibi uyarılardan sonra İran gemilerinin yaklaşık 1 saat sonra ayrıldığını, açıklamasına ekledi.

Pazar günü, İran Devrim Muhafızları açıklamasında, Amerikan donanmasını bir Hollywood hikayesi olarak tanımlayıp onların ‘bu karşılaşmanın gerçek dışı ve gündem destekli bir anlatımını yaptığını’ söyledi.

Açıklama, ‘Amerikalılara uluslararası yasalarını ve denizcilik protokollerini Körfez’de ve Umman Körfezi’nde takip etmelerini, yalan yanlış haberlerden ve maceraperestlikten kaçınmalarını öneriyoruz.’ şeklinde devam etti.

Devrim Muhafızları Amerika’yı, İran gemisi Shahid Siavoshi’nin yolunu 6 ve 7 Nisan tarihlerinde ‘uyarıları göz ardı eden tehlikeli davranışlar’ sergileyerek kapatmakla suçladı.

Buna cevap olarak , Devrim Muhafızları deniz devriyelerini arttırdığını ve bunun sonucunda 15 Nisan tarihinde Amerikan gemileriyle ‘karşılaştığını’ açıklamasında belirtti.

İki ülke arasındaki gerginlik, ABD'nin önemli bir nükleer anlaşmada geri adım atmasından ve 2018'de İran'a uyguladığı yaptırımları yeniden düzenlemesinden bu yana arttı.

Ocak ayında bir Bağdat uçağı saldırısında Washington İran Devrim Muhafız Birlikleri üst komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürüldüğünde bu yükseliş bir kırılma noktasına gelmiş gibi görünüyordu.

Bu ayın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ı "koronavirüsten daha tehlikeli" olarak adlandıran bir İranlı yetkili, koronavirüsün İran'a ulaşmasını engellemek için hayati önem taşıyan tıbbi malzemeleri engelleme hareketlerinin, insanlığa karşı işlenen suçlarla eşdeğer olduğunu söyledi.

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