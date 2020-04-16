İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9055
  • EURO
    7,537
  • ALTIN
    381.055
  • BIST100
    95854.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Körfez'de tehlikeli yakınlaşma! Aralarında sadece 9 metre kaldı
Dünya

Körfez'de tehlikeli yakınlaşma! Aralarında sadece 9 metre kaldı

ABD Donanması, yaklaşık bir düzine İran gemisinin Çarşamba günü Basra Körfezi'nde tatbikatlara katılan birkaç ABD gemisini tehlikeli bir şekilde taciz ettiğini iddia etti.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 23:57 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 01:15
ABONE OL

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini açıkladı.

Donanmaya bağlı Beşinci Filo'dan yapılan açıklamada, DMO'ya bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisini tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiği kaydedildi. Açıklamada, "ABD gemileri Basra Körfezi'nde uluslararası sularda, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı AH-64 Apache helikopterleri ile entegrasyon eğitimi yapıyordu." ifadelerine yer verildi.

İran askeri botlarının Amerikan gemilerinin ön ve arkasından defalarca geçtiği belirtilen açıklamada, botların "USS Lewis Puller" mobil üs gemisine 45 metreye kadar ve "USCG Maui" sahil güvenlik gemisine ise 9 metreye kadar yaklaştığı aktarıldı.

Beşinci Filo'nun açıklamasında İran botlarının yapılan uyarılara bir saat sonra yanıt verip bölgeden ayrıldığı ve herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirildi.

90 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.