İsrail'in 25 gündür bombaladığı Gazze'deki en büyük sağlık merkezi, Şifa Hastanesinin tüm oda ve bölümleri tam kapasite dolduğu için hastalar, koridorlarda ameliyat edilip tedavi ediliyor.

Sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle çocukları bile anestezisiz ameliyat etmek zorunda kaldığı hastanede, acil yaralılar kanaması olmasına rağmen sıraya alınıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Birimi Müdürü Mervan Ebu Sade, Gazze'deki Şifa Hastanesindeki son durumu, AA muhabirine anlattı.

Gazze'de yaralıların ve hastaların artık hastanelerin koridorlarında tedavi edildiğini söyleyen Ebu Sade, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde, Şifa Hastanesindeki bu manzaralar gibi görüntüler normal artık. Gördüğünüz gibi burası (hastane koridoru) artık hastaların tedavi edildiği bir oda haline geldi." ifadelerini kullandı.

Hastanenin yataklı odalarının tamamen dolu olduğunu kaydeden Ebu Sade, "Mevcut şartlar ışığında bu bizim için çok zor, güç bir durum; çünkü ameliyat sonrası müşahede odaları tamamıyla dolu olduğu için hastaları ameliyat sonrası koridorlara bırakıyoruz." dedi.

Hastanedeki durumunu "felaket" ifadesiyle niteleyen Ebu Sade, hastanenin doğum, prematüre, diyaliz ve acil servislerinin tam kapasite dolduğunu ve 800'den fazla yatan hastanın tedavi altında olduğunu kaydetti.

"YAKIT TEDARİK EDEMEZSEK HASTALARIMIZI ÖLÜME MAHKUM EDECEĞİZ"

Sağlık personeli üzerinde ciddi bir baskı olduğunu aktaran Ebu Sade, "Sağlık personeli üzerindeki en büyük baskı, yoğun bakım için gerekli malzeme, ilaç, yatak, tıbbi malzeme ve ekipman eksikliğinden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Yakıtın tükenmesinin özellikle yoğun bakım, diyaliz ve ameliyathanelerdeki hastalar için büyük risk oluşturduğunu belirten Ebu Sade, "Yarın Şifa Hastanesindeki yakıtın son damlaları da tükenecek, yakıt getirilmezse Filistin'in en büyük hastanesinin sağlık sistemi çökecek ve hastalarımızı yavaş yavaş ölüme mahkum olacak" ifadelerini kullandı.

Yeterli anestezi malzemesi olmadığını vurgulayan Ebu Sade, "Bazı ameliyatlar anestezisiz yapılıyor. Bu ilaçlara alternatifler var ama gerçek alternatifler mevcut değil. Yaralar ciddi olduğu için ve kir, mermi ve yanık içerdiğinden, yerel pazarda veya hastanelerde bulunmayan belirli türde antibiyotiklere ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Birimi Müdürü Mervan Ebu Sade, "Hastaların Gazze Şeridi'nden Mısır'a tahliye edilmesi gerekiyor çünkü diğer hastaları kabul etme imkanımız çok sınırlı hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

AMELİYATLAR KORİDORLARDA YAPILIYOR

Anestezi Uzmanı Menar Feyyaz da sağlık personelinin yaralıların hayatını kurtarmak için düşük kalitede anestezi malzemesi kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Feyyaz, "Ameliyatlar koridorlarda ve ameliyathanelerde basit anestezi ile suni solunum cihazı kullanılmadan yapılıyor ve bu da insan hayatını tehdit ediyor." şeklinde konuştu.