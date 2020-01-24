İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9478
  • EURO
    6,5625
  • ALTIN
    297.647
  • BIST100
    121566
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan’da bir zanlı, karısını fenomen olduğu için vahşice öldürdü
Dünya

Hindistan’da bir zanlı, karısını fenomen olduğu için vahşice öldürdü

Hindistan’da bir adam, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra fenomen olan karısını kıskandığı için vahşice öldürdü.

IHA24.01.2020  14:35 - Güncelleme: 24.01.2020  14:35

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Jaipur kentinde Ayaz Ahmed isimli şahıs sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan eşi Reshma Magallani’yi kıskançlık sebebiyle boğarak öldürdü. Reshma Magallani’nin öldürülmeden önce kocası Ahmed’le kıskançlık sebebiyle yaşadığı tartışmalar sonucunda, ailesinin evine sığındığı, dışarıda bulunduğu sırada tenha bir yerde kocası tarafından boğularak vahşice öldürüldüğü öğrenildi.

Magallani’nin cansız bedeni cinayetten 1 gün sonra çevre sakinleri tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yaptığı açıklamada Ayaz Ahmed’in yapılan ilk sorguda cinayeti itiraf ettiğini ve cinayeti Magallani’nin sosyal medyada popüler olmasını kabullenememesi sebebiyle işlediğini belirttiğini ifade etti. Ahmed, çıkarıldığı ilk mahkeme sonucunda tutuklandı.

Bakan Koca duyurdu: '24 saat nöbet' uygulaması devrede

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.