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Dünya

Venediktova: Arama tarama çalışmalarında 410 ceset bulundu

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Kiev bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

AA3 Nisan 2022 Pazar 22:29 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 23:13
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Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün, Kiev bölgesinin tamamının Rus ordusundan kurtarıldığını kaydederek Kiev'in İrpin, Buça, Gostomel ve diğer bölgelerinin tamamen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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