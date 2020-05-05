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Dünya

Korkunç görüntüler! Maymun çocuğu sürükleyerek kaçırmaya çalıştı

Hindistan'da bir maymun, akıllara durgunluk veren bir şekilde bisikletiyle gelerek bir çocuğu kaçırmaya çalıştı.

star.com.tr05 Mayıs 2020 Salı 16:49 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 16:49
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Dünyanın dört bir yanındaki maymunların, turistlerin yiyecek, kamera ve telefon gibi eşyalarını çaldığı biliniyor. Ancak bir primatın bir çocuğu kaçırmaya çalıştığı görüntüler, izleyenleri adeta şoke etti.

Görüntülerde küçük bir bisikletin üzerinde gelen maymun, kaldırımda oturan küçük çocuğu elbisesinden tutarak sürüklemeye başlıyor.

Küçük kızın çığlık çığlığa kaldğı o anlar, küçük kızın komşusu olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, maymunun kız çocuğunu sürükleyerek kaçırma çalışıyor. Maymun kızı yerde çok hılzı bir şekilde sürüklerken, yaşlı bir adamın gelmesiyle çocuğu bırakıp kaçıyor.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, olayı korkunç olarak nitelerken, bazıları olayın bir kurgu olabileceğini ileri sürdü.

star.com.tr

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