Korkunç iddia: Rusya mobil krematoryum kullanıyor

Ukraynalı yetkililer, Rus işgalinin başladığı günden bu yana kuşatma altında olan Mariupol'de Rusların işledikleri savaş suçlarını örtbas etmek amacıyla ölü sivilleri yakmak için "mobil krematoryumlar" kullandığını iddia etti.

Amerikan haber kanalı abcNEWS'in haberine göre Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko salı Rusya'yı suçlayan açıklamalarda bulundu ve kentte ölü sivilleri yakmak için mobil krematoryumların dolaştığını söyledi. "Dünya, Nazi toplama kamplarının varlığından bu yana Mariupol'deki trajedinin boyutunu görmedi" diyen Boyçenko, Rusların Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin insani yardımla şehre girmesini engellediğini gördüğünü de söyledi.