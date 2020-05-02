Korkunç koronavirüs pazarı! 16.500 dolara kan satışı

star.com.tr 02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:56

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.



Bilim dünyası virüse karşı ilaç ve aşı tedavisi için adeta zamanla yarışırken, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin Siber Suç Gözlemevi araştırmacıları çok çarpıcı verilere ulaştı.

Araştırmacılar, yeni koronavirüs pandemisi ile ilgili Dark Web'de yer alan 645 ürünlük 'Kovid-19 pazarını' listeledi. Araştırmada, pandeminin ortasında ne tür ögelerin, çevrimiçi ortamda ne kapsam ve ölçüde satıldığını inceleyen yeni bir istatistik listesi hazırlandı.

Avustralya Kriminoloji Enstitüsü'nün Ciddi ve Organize Suç Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan ve 30 Nisan'da yayınlanan soruşturma raporu, 3 Nisan'da aktif olduğu tespit edilen 20 'omnibus darknet pazarı' üzerinde yoğunlaştı.

Sitelerde yapılan araştırmada, söz konusu toplam 20 pazarın 12'sinde, yani %60'ında COVID-19 ile ilgili ürünler bulundu. Kalan sekiz dükkanda, "koronavirüs satışları" şeklindeki reklam ve zararlı linkler haricinde bir şey bulunamadı.

Araştırmada, 'Hiçbir satın alma işlemi gerçekleştirmedik ve teklif edilen ürünlerin doğruluğu doğrulanamadı. Satın almalarla ilgili bilgi mevcut değildi.' ifadesi de yer aldı. İşte o araştırmanın ışığında elde edilen bilgiler...

16.500 DOLARA KAN!

Kişisel koruyucu ve ekipmanlar, söz konusu listenin yarısını oluşturuyor. COVID-19 ile ilgili ürünlerin üçte biri antiviral veya bilinen ilaçlar. Her biri listelerin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan sözde aşılar, testler ve teşhis cihazları...

Çevrimiçi suçlular tarafından pazarlanan aşı olduğu ilaçlardan biri, iyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı...

Son zamanlarda, Türkiye, ABD, Rusya ve Hindistan gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, iyileşmiş olan bir koronavirüs hastasından elde edilen plazma olan, kovalent plazma kullanarak COVID-19 tedavi denemeleri başlattı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne göre, 'iyileşen plazmada bulunan COVID-19 antikorlarının başkalarının hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmak için kullanılabilmesi' mümkün.

Araştırmacılar, Dark Web'de, iyileşen koronavirüs hastasına ait olduğu ileri sürülen kanların 16.500 dolar civarında fiyatlandırıldığını belirtti.

Avustralya ABC News'e konuşan Baş araştırmacı Rod Broadhurst, "Sanırım, iyileşmiş bir COVID-19 hastasının kan plazmasının antikorlar için toplandığı ve daha sonra COVID-19 riski altında olabilecek birine enjekte etmek için kullanıldığı pasif aşılama yapıyorlar.' dedi.

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