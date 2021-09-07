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Dünya

Korkunç olay: 150 kişi açlıktan öldü

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Tigray eyaletinin farklı bölgelerinde en az 150 kişinin açlıktan öldüğünü ileri sürdü.

AA7 Eylül 2021 Salı 17:56 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 17:56
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Tigray Dış İlişkiler Ofisince yapılan açıklamada, ağustos ayında 6 farklı bölgeyle birlikte yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda en az 150 kişinin yeterli beslenemediği için hayatını kaybettiği, ilerleyen günlerde yeterli yardım ulaştırılamazsa 1 milyon kişinin ölümcül kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Tüm gıda stoklarının tükendiği kaydedilen açıklamada, ablukanın yol açtığı kıtlıktan ötürü yardım araçlarının yakıt bulamadığı için geri bile dönemediği ifade edildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu eyalette, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Federal ordu ve TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede insani kriz devam ediyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

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