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Dünya

Korkunç olay: 16 hasta su baskınında öldü

Meksika'da aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle su basan hastanede 16 hasta hayatını kaybetti.

AA7 Eylül 2021 Salı 23:14 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 23:14
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Meksika basınında çıkan habere göre, Hidalgo eyaletinde bulunan Sosyal Güvenlik Hastanesi, yoğun yağışlar nedeniyle su baskınına maruz kaldı.

Yetkililer, Tula Nehri'nin taşması sonucu hastanenin dakikalar içerisinde suyla dolduğunu ve elektrik akışının da bozulmasıyla oksijen ekipmanının zarar gördüğünü belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda hastanenin sular altında kaldığı, sağlık personelinin hastaların sedyelerini suyun ortasında hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.

Olayda 16 hasta yaşamını yitirdi.

Eyalet genelinde şiddetli yağışlardan en az 39 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

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