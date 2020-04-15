Korkunç olay! Genç kadını kaplanlar yedi

star.com.tr 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:49

Giderek azalan orman örtüsü ile Hindistan'daki vahşi hayvanlar genellikle yiyecek ve su için insan yaşam alanına giriyor. Bu, ülkenin bazı bölgelerinde, özellikle vahşi yaşam habitatlarında insan-hayvan çatışmalarında neden oluyor.



Son olarak, Hindistan'daki kaplanlarının büyük bir kısmının bulunduğu Pench Ulusal Parkı'nda, bu çatışmalardan biri daha yaşandı.

Madya Pradeş ile Maharaştra eyaletlerinin sınırındaki bölgede Pench Ulusal Parkı'nda, 25 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu.

Bir orman yetkilisi olan Arpit Mişra, kaplanların doğal yaşam alanı olan ormanlık bölgede, kadının ölü bulunduğunu söyledi.

Yetkiliye göre, kana bulanan kadının cesedi Çarşamba sabahı bulundu. Cesetteki izler, bir kaplanın saldırısını açıkça gösteriyordu.

Hindistan Yaban Hayatı Güvenliği alanında eski bir insan hayvan çatışması azaltma memuru Vandana Pandey Sputnik'e yaptığı açıklamada, 'Genellikle bir kaplan avını yemek amacıyla avladığında, avın saldırıdan sağ çıkma şansı oldukça azdır. Eğer bu saldırının arkasında kaplanlar var ise, bu sadece bir insan ve hayvanın yanlışlıkla yüz yüze geldiğini gösterir. Cesette çürükler görülüyor, ancak boynunda kasıtlı bir saldırı belirtisi yok gibi görünüyor. Çünkü boyna saldırmak bir kaplanın avlanmasının tipik yoludur." dedi.

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