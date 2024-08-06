İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6007
  • EURO
    36,7745
  • ALTIN
    2579.12
  • BIST100
    9881.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Korkunç olay: Köpekler 3 aylık bebeği öldürdü!
Dünya

Korkunç olay: Köpekler 3 aylık bebeği öldürdü!

ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde bir evde, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu 3 aylık bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 21:58 - Güncelleme:
Korkunç olay: Köpekler 3 aylık bebeği öldürdü!
ABONE OL

Emniyetten yapılan açıklamada, New York eyaletine bağlı Rochester kentinde 3 Ağustos'ta öğleden sonra gelen bir ihbarda köpeklerin evde bir bebeğe saldırdığının bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerine giden müdahale ekiplerinin vücudunda ciddi yaralar olan 3 aylık bir erkek bebek bulduğu, hastaneye kaldırılan bebeğin burada hayatını kaybettiği aktarıldı.

Polis, yetkililerin, bebeğe saldırdığı belirtilen pitbull cinsi iki köpeği evden çıkardığını kaydetti.

Emniyet yetkilileri, bebeğin ölümüne yol açan koşulları araştırırken, olayla ilgili daha fazla detaya yer verilmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.