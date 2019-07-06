30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Korkunç olay! Sirkteki kaplanlar terbiyecilerini öldürdü

İtalya'nın güneyindeki bir sirkte, dört kaplan prova sırasında 61 yaşındaki terbiyecilerini öldürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya'nın güneyindeki bir sirkte, dört kaplan prova sırasında 61 yaşındaki terbiyecilerini öldürdü. İtalyan medyasındaki haberlere göre saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek, Weber'in bedeniyle oynadılar.
 
BBC Türkçe'nin haberine göre, Bari yakınlarındaki Triggiano'da yaşanan olayda önce bir kaplan, terbiyeci Ettore Weber'in üzerine saldırdı, daha sonra diğer üçü de saldırıya katıldı.
 
İtalyan medyasındaki haberlere göre saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek, Weber'in bedeniyle oynadılar. Kaplan terbiyecisi daha sonra aldığı yaralardan hayatını kaybetti.
 
Orfei Sirki'nde çalışan Weber'in, İtalya'nın en çok tanınan hayvan terbiyecilerinden biri olduğu belirtildi.
 
Kaplanların sirkten alınıp, bir safari parkına götürüldüğü kaydedildi. Polis de olayla ilgili soruşturma açtı.
 
Orfei Sirki Triggiano'daki gösterilerine 15 Haziran'da başlamıştı ve 14 Temmuz'a dek sürmesi planlanıyordu. Ancak bu olayın ardından, turnenin kısa kesilip kesilmeyeceği bilinmiyor.
 
20'si Avrupa'da 40 kadar ülke, vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasakladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA