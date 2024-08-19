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Dünya

Korkunç olay: Sokak köpekleri bir kişinin boğazını parçaladı!

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir boş arazide yürüyen Ayhan Özçelik isimli vatandaş birden fazla sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, 'Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler.' ifadelerini kullandı.

DHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
Korkunç olay: Sokak köpekleri bir kişinin boğazını parçaladı!
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Olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevkedildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BİZ İŞE GİDERKEN BİZE SALDIRIYOR SOKAK KÖPEKLERİ"

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.

  • Ayhan Özçelik
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  • saldırı

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