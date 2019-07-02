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Korkunç! Platonik aşk üçgeninde ikizini öldürdü

Amanda Ramirez, ikizi Anne Marie’nin 2.5 yıllık sevgilisine âşık oldu. Platonik olan Amanda’nın, aşkına engel olduğunu düşündüğü ikizini öldürdüğü ortaya çıktı.

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ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Camden kentinde geçen hafta meydana gelen olayda, tek yumurta ikizleri olan Anne Marie ve Amanda Ramirez arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada Amanda, ikizi Anna’yı kalbinden bıçakladı. Anna, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin arkasındaki kan donduran gerçekler ise Amanda’nın polise verdiği ifadesinde ortaya çıktı. Polisin 3 defa sorguladığı Amanda, önce olay anını hatırlamadığını söyledi. Amanda daha sonra çelişkili ifadeler verdi. Savcılık, ön araştırmasında tanık ifadelerinden cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği ihtimaline yoğunlaştı. 
 
TUTUKLU YARGILAMA
 
İddiaya göre; 1 çocuk annesi Amanda, ikizi Anna’nın 2.5 yıllık sevgilisi Luis Rivera’ya aşıktı. Anna’yı platonik aşkına engel olarak görmeye başlamıştı. Üstelik 3 çocuk annesi Anna, ailenin en sevilen ismiydi. Hem büyüklerine vefası hem de çocuklarına ilgisi ile biliniyordu. Amanda kıskançlık nedeniyle birlikte büyüdüğü ikizini öldürdü. Önceki gün mahkemeye çıkan Amanda’nın kefalet talebi reddedildi. Amanda, tutuklu yargılanacak. 

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

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