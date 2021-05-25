Korkunç rakam! Esed'in ramazan katliam bilançosu açıklandı

Star.com.tr 25 Mayıs 2021 Salı 20:59 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 20:59

Esed rejimi, son 10 yılda ramazan ayında sivillere yönelik yaptığı saldırılarda 19 bin 192 kişiyi öldürdü ve 34 bin 982 kişiyi tutukladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), yayınladığı raporunda, Ramazan ayı boyunca 19 bin 192 sivilin ölümünü ve 34 bin 982 kişinin tutuklandığını belgelendiğini iddia etti.

Raporda sivillere yönelik yapılan saldırıların büyük çoğunluğunda Esed rejiminin yanı sıra İran ve Rusya'nın da parmağı olduğu bildirildi.

2011'den 2021'e kadar Ramazan aylarında öldürülen 2 bin 198 çocuk ve 1 bin 971 kadın 16 bin 134 kişi Esed rejimi tarafından öldürülürken, Rusya 46'sı çocuk 51'i kadın 248 sivili, İran ise 89'u çocuk ve 102'si kadın toplam 1 bin 137 sivili öldürdü.

Yayınlanan belgede Esed rejimi, Rusya ve İran'ın ramazan ayında saldırılarını artırdığı buna karşılık muhaliflerin saldırıları azalttığı söylendi.

Raporda, son 10 yılın ramazan ayında Esed rejiminin ellerinde bulunan tutuklulara yaptığı işkenceden dolayı ölenlerin sayısı 9'u çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 511 kişi.

Esed rejimi tarafından, tutuklanan / gözaltına alınan / zorla kaybedilen 214'ü çocuk ve 211'i kadın olmak üzere toplam 34 bin 982 kişi belgelendi.

YPG\PKK çocukları savaştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de çocukları savaştırmaya ve kullanmaya devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı. Örgütün son iki yılda 400'den fazla çocuğu savaşçı olarak kullandığı ifade edildi.

Rapora göre, çocukları savaşçı, okulları mühimmat deposu yaptığı daha önce de BM raporlarına giren YPG/PKK, söz konusu ihlallerine devam etti. Suriye'de çocuklar geçen 2 yılda da silahlı gruplarca kullanıldı ve savaştırıldı.

Suriye'de söz konusu dönemde 400'den fazla çocuk örgüt tarafından savaşçı olarak kullanıldı, silahlı gruplar çocuklara karşı kaçırma, tecavüz, savaştırma gibi 4 bin 700'den fazla ihlal gerçekleştirdi.

Bu dönemde 2 bin 700'den fazla çocuk da hava saldırıları, savaş kalıntısı patlayıcılar ve kara bombardımanında hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. 117'si kız çocuğu olmak üzere 1423 çocuk yaygın ve sistematik şekilde silahlı gruplarca kullanılırken, 250'si 15 yaş altı 1388 çocuk ise savaştırıldı.

YPG, 318 çocuğu, örgütün kadın kolu YPJ ise 99 çocuğu alıkoyarak savaştırdı. Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için BM ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti.

YPG/PKK, BM ile Haziran 2019'da yaptığı anlaşmanın ardından 23'ü 15 yaş altı 149 çocuğu daha savaşçı olarak kullandı.

Star.com.tr