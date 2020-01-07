07.01.2020 11:47 - Güncelleme: 07.01.2020 11:53

Reuters'ın Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık olarak 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını söyledi.

Ali Şemhani, "Amerikalılar şunu bilmeli ki, 13 intikam senaryosu konseyde tartışıldı. Gerçekleştirilmesi için en zayıf senaryoda fikir birliği sağlanas bile, bu Amerikalılar için tarihi kabus olabilir" ifadelreini kullandı.

