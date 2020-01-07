İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9636
  • EURO
    6,6721
  • ALTIN
    300.519
  • BIST100
    112883
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan korkutan açıklama: 13 intikam senaryosu üzerine çalışıyoruz
Dünya

İran'dan korkutan açıklama: 13 intikam senaryosu üzerine çalışıyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, İran'ın 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını belirtti. Şemhani, intikam senaryolarından en zayıfı seçilse bile, Amerikalılar için tarihi bir kabul olacağını söyledi.

07.01.2020  11:47 - Güncelleme: 07.01.2020  11:53

Reuters'ın Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık olarak 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını söyledi.

Ali Şemhani, "Amerikalılar şunu bilmeli ki, 13 intikam senaryosu konseyde tartışıldı. Gerçekleştirilmesi için en zayıf senaryoda fikir birliği sağlanas bile, bu Amerikalılar için tarihi kabus olabilir" ifadelreini kullandı.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak
Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

'Trablus kırmızı çizgimizdir'
'Trablus kırmızı çizgimizdir'

'Trablus kırmızı çizgimizdir'

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi
Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

İttifak arayışlarına başladılar
İttifak arayışlarına başladılar

İttifak arayışlarına başladılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.