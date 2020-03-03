03 Mart 2020 Salı 09:37 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 09:53

Dünya Sağlık Örgütü (DHÖ) dünyanın koronavirüs salgınında daha önce görülmemiş bir durum yaşadığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros "Virüsü geriletebiliriz" derken, koronavirüsle ortaya çıkan Covid-19 hastalığının "çıkışı bulunmayan bir yol" olmadığını vurgularken, ülkelerin çabuk ve etkin bir şekilde harekete geçmesiyle virüsle mücadele edilebileceğini belirtti. Tedros "Şimdi harekete geçmekten başka bir çaremiz yok" dedi.

Dr.Tedros'un başlıca tavsiyesi, virüsle mücadelede her yer için geçerli tek bir yöntem olmadığı için, her ülkenin kendi durumuna bakması oldu.

Tedros "Her ülke kontrol altına alma önlemleriyle başlayarak kendi yaklaşımını benimsemeli" dedi.

Koronavirüsün "benzersiz özelliklere sahip, benzersiz bir virüs" olduğunu söyleyen WHO Genel Sekreteri, kuruluşun şimdiye dek büyük bir yayılma beklediğini, ancak kontrol altına alma önlemlerinin işe yaradığını ifade etti.

Tedros, koronavirüs vakası bildiren 62 ülkenin 38'indeki vaka sayısının 10 ya da daha az olduğunu söyledi.

Tedros "Sekiz kadar ülke son iki haftadın yeni vaka bildirmedi ve kontrol altına almayı başardılar" dedi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 945'i Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.