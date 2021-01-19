Korkutan araştırma: 3'te biri yeniden hastaneye kaldırıldı, yüzde 12'si 5 ay içinde öldü

star.com.tr 19 Ocak 2021 Salı 11:39 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 11:39

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların yaklaşık yüzde 30'u, ilk taburcularından sonraki beş ay içinde, tedavi için yeniden kabul edildi.



Henüz yetkili bilim insanlarınca onaylanmayan çalışmada, Covid-19 tedavisi gördükten sonra hastanelerden taburcu edilenlerin 'çoklu organ disfonksiyonu (yetmezliği)' şikayetleriyle karşı karşıya kaldığı ve sık sık yeniden hastaneye kaldırılmaları gerektiği sonucuna varıldığı iddia edildi.

Çalışmanın bugüne kadar Covid-19'la ilgili en büyük çalışma olduğunu iddia eden yazarlar, ön baskıda, "Çalışma süresi boyunca, Covid-19 nedeniyle hastanede yatan 47 bin 780 kişiden yüzde 29.4'ü yeniden hastaneye kaldırıldı ve yüzde 12.3'ü taburcu olduktan sonra öldü." ifadelerini kullandı.

"Uzun Kovid" veya "Kovid Sonrası Sendromu" (PCS) olarak adlandırılan durumda, bazen atipik olan semptomların, aylarca sürdüğü ve bu durum hakkında çok şey bilinmediği belirtiliyor. Çalışmaya göre artan kanıtlar, hastaların ilk enfeksiyonlarının çok ötesinde semptomlardan muzdarip olduğunu gösteriyor.

Örneğin, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) rakamlarına göre, İngiltere'deki koronavirüs hastalarının beşte biri, hastalığa yakalandıktan beş hafta sonra hala semptomlar yaşadığını ve bu sayının yarısının bunları en az 12 hafta deneyimlediğini gösteriyor.

Amerikan askeri gazileri üzerine yapılan araştırmalar, Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinin taburcu olduktan sonra 60 gün içinde tedavi için hastaneye dönmek zorunda kaldığını, yüzde 9'unun öldüğünü gösterdi. Birleşik Krallık merkezli araştırmanın yazarları, bu araştırmaya atıfta bulunarak, Covid-19'un "artan akut böbrek hasarı, renal replasman tedavisi, insülin kullanımı, pulmoner emboli, inme, miyokardit, aritmi ve yükselmiş troponin olasılığı ile ilişkili bulunduğunu söylüyor.

İstatistikçi Daniel Ayoubkhan'ın öncülüğünü yaptığı hastanelere yeniden kabullerle ilgili yeni araştırmada, PCS'nin yüksek yaygınlığı göz önüne alındığında, bu uzun sürecin hastaneler ve sağlık sistemleri üzerinde daha geniş ve uzun vadeli bir yük oluşturacağı belirtiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Birleşik Krallık'ta ilk covid-19 vakasının tespitedildiği 2019 sonundan bu yana, yaklaşık 3,4 milyon insan enfekte oldu. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise, 90 bini geçti.

NHS'nin Ulusal Tıp Direktörü Stephen Powis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık sistemi üzerindeki "şiddetli baskının" muhtemelen bir süre daha azalmayacağını ve bunun virüsün daha bulaşıcı bir türünü işaret ettiğini söyledi.

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