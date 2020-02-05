05.02.2020 09:27 - Güncelleme: 05.02.2020 09:27

Çin Guangzhou’da bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili yaptığı son keşif endişe yarattı. Şu ana kadar 425 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsün eşyalardan da bulaşabileceği belirlendi. Koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da aynı virüsten tespit edildi. Bu durum, hastalığın yayılması konusunda bilinmeyen ve tespit edilmemiş yollar olabileceğini ortaya çıkardı. Uzmanlar ise, virüsün telefon ekranı, bilgisayar klavyesi, musluk ve diğer objeler üzerinden transfer edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

YARASA KAYNAKLI

Öte yandan Duke-Ulusal Singapur Tıp Fakültesi’ndeki bulaşıcı hastalık programına başkanlık eden Linfa Wang da, “Yarasa kaynaklı bir virüs olduğuna yüzde 90 eminim” açıklaması yaptı. Uzun süredir uzmanlık alanı yarasalar olan bir grup araştırmacı ile çalışan Wang’in, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışan bir meslektaşının kaleme aldığı yeni bir makaleye göre, koronavirüs, yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde 96 oranda benzerlik taşıyor.



Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, salgında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

YENİ VAKALAR ARTIYOR

NHC, ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi. Bununla birlikte NHC, üldeki can kaybının 414’ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522’ye yükseldiğini kaydetti.



İKİ ÜLKEDE DAHA

Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur’a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, pazar günü 9 Belçikalı’nın Çin’in Vuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı. Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi. Malezya basınında yer alan haberlere göre de, Selangor eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Yetkililer, geçen haftadan bu yana hastanede tutulan kişiye koronavirüs teşhisi koydu. Hastanın 16-23 Ocak tarihlerinde Singapur’a iş ziyaretinde bulunduğu ve ziyareti sırasında Çinli iş insanlarıyla görüştüğü açıklandı.



90 BİN UÇUŞ İPTAL

Çin’de 10 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 90 bin uçuşun iptal edildiği açıklandı. Şubat ayının başından bu yana her gün ortalama 10 bin planlanmış uçuşun iptal edildiği ifade edildi.



TEMASTAN KAÇININ

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüsle etkin mücadele uygulamaları kapsamında afiş ve broşür yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Bakanlık, “Yeni koronavirüs 2019-nCoV bir virüstür ve bu nedenle antibiyotiklerin etkisi yoktur” bilgisini paylaştı. Enfeksiyonlardan korunmak için ellerin bol su ve sabun ile yıkanması gerektiğine işaret eden Bakanlık, “Ellerinizi en az 20 saniye yıkarsanız enfeksiyon riski azalır” uyarısında bulundu. HC, ayrıca ülkede koronavirüs salgını nBroşürde, diğer öneriler şu şekilde sıralandı: “Öksürme ve hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille örtün. Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının. Ateşiniz varsa veya öksürüyorsanız seyahatinizi erteleyiniz. Son 14 gün içinde Çin başta olmak üzere koronavirüs görülen ülkeden geldiyseniz, ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve nefes almada zorluk çekiyorsanız maske takarak sağlık kurumuna başvurun.”

