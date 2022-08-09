Korkutan iddia: Nükleer santrale mayın döşediler

Energoatom tarafından Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusundan Tümgeneral Valery Visiliev'in, "Zaporijya'daki nükleer santralin önemli tüm tesislerine mayın döşedik" dediğini iddia etti. "Rusya, tüm dünyaya şantaj yapıyor" denilen açıklamada, "Ruslar planlarını gizlemiyorlar ve şimdiden tüm dünyaya açıkça şantaj yapıyorlar, Zaporijya nükleer santralini patlatmaya hazır olduklarını ilan ediyorlar" denildi.

NELER OLMUŞTU?

Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü. Saldırının ardından Ukrayna, Rusya'yı suçlarken, Rusya ise Ukrayna'yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: NÜKLEER SANTRALE HERHANGİ BİR SALDIRI İNTİHAR OLUR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima felaketinin 77. yıldönümü için geldiği Japonya'da, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin saldırılara hedef olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur. Umarım saldırılar biter ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) santrale erişebilir" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için felaketin 77. yıldönümünde geldiği Japonya'nın Hiroşima kentinde Rusya-Ukrayna savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne hafta sonu gerçekleştirilen saldırılara değinen Guterres, "Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur. Umarım saldırılar biter ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) santrale erişebilir" açıklamasında bulundu. Saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadan konuşan Guterres, "UAEA'nın santraldeki durumu stabil hale getirmek için sürdürdüğü çalışmaları destekliyoruz" dedi.

Guterres, yeni bir silahlanma yarışının hız kazandığı konusunda uyarırken, "Nükleer silahlara sahip devletlerin nükleer savaş ihtimalini kabul etmesi kesinlikle kabul edilemez" dedi. Nükleer silahsızlanma taahhüdü çağrısında bulunan Guterres, "Nükleer savaş seçeneğini masadan kaldırın. Barışı hakim kılmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Kiev ve Moskova, savaşın başladığı ilk günlerde Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya'daki saldırılarda birbirini suçlamayı sürdürüyor.

ZELENSKİ: ZAPORİJYA VE ÇEVRESİNDE DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, nükleer santralin hasar gördüğü saldırının gerçekleştiği Zaporijya kentinde durumun kötüleştiğini belirtti. Zelenski, Rusya'nın bu santrali 'terör için' kullandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum kötüleşiyor. Rus teröristler bir nükleer santrali terör için kullanan ilk ülke oldu. Bu santral, Avrupa'nın en büyüğü. Dünyanın dikkatini buna çekeceğiz ve böylesine küresel bir tehdit oluşturduğu için Rusya'ya yeni yaptırımlarda ısrar edeceğiz" dedi.