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Dünya

Korkutan savaş uyarısı! Asteğmen Carney: Dünya değişti, yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıyız

İngiliz ordusunun en üst düzey subaylarından Paul Carney, birliklerin Rusya ile savaşmaya hazır olması gerektiğini açıkladı. İngiliz askerlerine 'sevdiklerinizi de bu savaşa hazırlayın' diye seslenen Asteğmen Carney, “Dünya değişti ve yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 180 gün geçti ve iki ordunun mücadelesi Ukrayna'nın Donetsk ve güney bölgesinde kilitlenmiş görünüyor.

İngiltere ordusunda en kıdemli subaylardan biri olarak gösterilen Paul Carney, ülkenin en önemli askeri dergilerinden biri 'Soldier' için kaleme aldığı makalede İngiliz askerlerinin Rusya ile muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini kaydetti.

Asteğmen Paul Carney, Birleşik Krallık ordusunun artık Rusya'dan gelen tehdidi karşılamak için kendisini şekillendirdiğini ve herhangi bir saldırganlığa karşı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

İngiliz askerlerine 'sevdiklerinizi de bu savaşa hazırlayın' diye seslenen Carney, "Dünya değişti ve yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Asteğmen Carney şöyle devam etti: Hepimizin fiziksel olarak operasyonlara uygun olup olmadığımızı kontrol etmemizi istiyorum. Ayrıca, yokluğumuzda genellikle en zor role sahip olan sevdiklerimizi ve ailelerimizi hazırlamamız da önemlidir.

Öte yandan Carney'in sözlerini değerlendiren İngiltere ordusunda görev yapan eski General Sir Richard Dannatt, "Bu, ordunun en üst düzey askerinin ihtiyatlı tavsiyesidir. Bu, ordunun Ukrayna'ya konuşlanmak üzere olduğu anlamına gelmez, ancak barış zamanında hayatın her alanında savaşa hazırlanmak herhangi bir ordunun görevidir. Bununla birlikte, Avrupa'da bir savaş, saldırgan bir Rusya ve Rusya'nın sınırlarındaki endişeli ülkeler söz konusu olduğunda, İngiliz askerlerinin neler olabileceği konusunda gerçekçi olmaları mantıklı." dedi.

İngiltere'ye ait Kraliyet Deniz Piyadeleri, Kiev'deki büyükelçilik binasında konuşlu durumdayken binlerce Ukraynalı asker de İngiliz topraklarında askeri eğitim alıyor.

Star Gazetesi

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