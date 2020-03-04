İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0922
  • EURO
    6,7834
  • ALTIN
    322.698
  • BIST100
    112601
Dünya

Koronavirüs AB kurumlarına sıçradı

Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansında (EDA) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 15:30

EDA'dan yapılan yazılı açıklamada, personelden bir kişide Kovid-19 tespit edildiği, hastanın cumartesi akşamından beri evinde karantinaya alındığı duyuruldu.

Söz konusu kişinin hastalık teşhis edildikten sonra işe gelmediği bilgisi paylaşılan açıklamada, hastayla irtibatta olan kişilerin de 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alacağı ifade edildi.

Açıklamada, EDA binasında düzenlenecek tüm toplantıların iptal edildiği, binanın da dezenfekte edildiği kaydedildi.

Kovid-19 tespit edilen kişinin yakın zamanda İtalya'nın Milan şehrini ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, EDA'nın durumu yakından takip etmeye devam edeceğinin altı çizildi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

NATO ve AB kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 25'e ulaştı.

TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.