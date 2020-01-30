Koronavirüs ABD'de ilk kez kişiden kişiye bulaştı

AA 30.01.2020 22:46 - Güncelleme: 30.01.2020 22:46





ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı.

Son vaka ile ABD'de koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti.

Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu.

Eşine virüsü bulaştıran kadının aralık 2019'da Vuhan'a seyahat ettiği ve 13 Ocak'ta da Chicago'ya döndüğü belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan 60'lı yaşlardaki çiftin durumlarının şimdilik iyi olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün, gribe benzer şekilde öksürük ve hapşırık ile havaya karışan damlacıklardan yayıldığını düşünülüyor.

Virüse, Illinois dışında ABD'de şimdiye kadar Arizona, Güney California ve Washington eyaletlerinde rastlandı.

- Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.