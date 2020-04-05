Koronavirüs ABD'ye kendi ambargosunu deldirdi!

05 Nisan 2020 Pazar 15:10 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 15:11

Olağanüstü durumlar olağanüstü tedbirler gerektirir. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, ülkeleri beklenmedik adımlara sevk ediyor. ABD'nin Rusya'dan medikal cihaz tedarik etmesini radikal yapan durum ise solunum cihazlarının Rus savunma firması olan ve CAATSA kapsamında ambargo uygulanan Rostec'in iştiraki Kret şirketinden satın alınmış olması.

Rusya'nın yolladığı medikal yardım paketi ve Kret'ten tedarik edilen solunum cihazları, An-124 (NATO Kodu: Condor) nakliye uçağı ile geçtiğimiz günlerde New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

CAATSA yaptırımları, listeye alınan bir firmanın yatay ve dikey olarak çalıştığı tüm şirketlerden tedarik yapılmasını yasaklıyor. ABD'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle insani yardım ve sıhhî cihazların tedariki için gerekli firmaların istisnai olarak CAATSA'dan muaf tutulabileceği belirtildi.

Kret de 2014'te elektronik harp ve istihbarat ekipmanları üretimi nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı.

Böylece ABD, kendi ambargo sistemini delmiş oldu. Financial Times'ın haberine göre Amerikan Hükümeti'nden yapılan açıklamada, ulusal güvenlik ve dış politika gereksinimleri nedeniyle bu tür işlemlere onay verilebileceği belirtildi.