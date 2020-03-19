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Dünya

Almanya'dan bomba iddia: Koronavirüs Avrupa'ya oradan yayıldı

Alman dergisi Der Spiegel, koronavirüsün Avrupa'ya Avusturya'nın Ischgl kayak merkezine giden turistlerden bulaştığını iddia etti.

19 Mart 2020 Perşembe 08:57 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 08:57
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada 8 binden fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs (kovid-19) salgını Avrupa'ya sıçrama yeri belli oldu. Derginin iddiasına göre koronavirüs (kovid-19) salgını Avrupa'ya Avusturya'nın Ischgl kayak merkezine giden turistlerden bulaştığını açıkladı.

Kovid-19 virüsü kapan bazı Almanya, Norveç, Danimarka ve İsveç vatandaşlarının tatillerini Ischgl kayak merkezinde geçirdiklerini kaydeden gazete, buradaki işletmelerden birinde çalışan bir barmenin koronavirüsle enfekte olduğunu hatırlattı.

Ischgl kayak merkezi, enfekte olanların sayısının açıklandığı geçen hafta sonuna kadar hizmet vermeye devam etti.

Der Standard gazetesi, otel ve teleferik sahiplerinin kayak merkezindeki insanların sağlığının tehlike altında olmasına rağmen, elde edecekleri kazancı kaçırmak istemediklerini kaydetti.

Ischgl Belediye Başkanı Werner Kurtz, suçlamalara sert tepki göstererek tüm önlemlerin zamanında alındığını söyledi.

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