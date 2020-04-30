Koronavirüs hastalarını 11 günde iyileştiren ilaç

30 Nisan 2020 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:03

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının tedavisi için yapılan klinik testlerde alınan sonuçların "oldukça iyi haberler" taşıdığını söyledi.

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi de olan Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yapılan test çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fauci, yapılan uluslarası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Covid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini belirtti.

Fauci, “Yüzde 31'lik bir rakam, bitirici yüzde 100'lük bir sonuca göre çok yüksek sayılmasa da ilacın bu virüsü engellediğine dair oldukça önemli deliller taşımaktadır. Bu ilaç Ccvid-19 virüsünü tedavi etme kabiliyetine ulaşmamızın kapılarını aralıyor" dedi.

Fauci, Remdesivir'in Covid-19 bağlantılı ölüm oranlarına yaptığı etkinin daha fazla analiz edilmesi gerektiğini de vurguladı.

ABD, AVRUPA VE ASYA'DAKİ HASTALARA KLİNİK DENEY

İlaç şirketi Gilead Sciences tarafından Ebola hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir'in Covid-19 hastaları üzerindeki etkisini araştıran klinik çalışmaya ABD, Avrupa ve Asya'dan 1063 hasta dahil edildi.

"Plasebo" yönteminin kullanıldığı klinik araştırma bu ilaçla tedavi edilen hastaların 11 gün içerisinde iyileştiğini ortaya koydu. Psikolojik bir etki yapan "plasebo" verilen hastaların ise 15 günde iyileştikleri görüldü. İlacın ölüm oranları üzerinde ise çok büyük bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Remdesivir ilacı alan hastalarda görülen ölüm oranı yüzde 8 olurken, bu rakamın yüzde 11,6 oranla "plasebo" alan hastalara göre kısmen daha düşük çıktığı görüldü.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ TEMKİNLİ

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önleyecek ilaç ve aşıyı bulmak için önemli çalışmalar yapıyor. Oxford Üniversitesi viroloğu Peter Horby klinik deneylerin tam sonucunun beklenmesi gerektiğini vurgulayarak temkinli konuştu. İlk gelen sonuçlarla ilgili görüşlerini de dile getiren Horby, "Harika bir sonuç ve Covid-19'la savaşta inanılmaz bir yenilik" dedi.

KLİNİK DENEYDE PLASEBO İLE YENİ İLAÇ KARŞILAŞTIRILDI

İlaç şirketlerinin, çeşitli hastalıkların tedavisi için ortaya çıkarılan yeni bir ilacı denerken etkilerini anlayabilmek için hastaların bir kısmına ilacı, diğer bir kısmına ise daha çok psikolojik bir etki yapan "plasebo" verdikleri biliniyor.

Hastaların hangi hapı aldıklarını bilmediği bu süreçte, araştırmacılar, ilacın ve "plasebo"nun sonuçlarını karşılaştırarak yeni ilacın etkisi ve yan etkisini belirliyor.

RESMİ İLAÇ RUHSATI BULUNMUYOR

Anti-viral özelliği olan Remdesivir Ebola, MERS, SARS ve Marburg hastalıklarına karşı ilaç şirketi Gilead tarafından geliştirildi. Ancak Remdesivir'in şu ana kadar resmi olarak ilaç ruhsatı bulunmuyor. Bu yöndeki klinik deneylerin artırılması ve sonuçların bu ilaca yeni bir statü kazandırması bekleniyor. (NTV)