İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4927
  • EURO
    7,0062
  • ALTIN
    316.688
  • BIST100
    87813.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Koronavirüs hastası kadın böyle feryat etti: Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum
Dünya

Koronavirüs hastası kadın böyle feryat etti: Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum

İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston adlı kişi koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımda, 'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' dedi.

DHA20 Mart 2020 Cuma 11:56 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:56
ABONE OL

Londra’nın Hillingdon Hastanesi’nde 13 Mart’ta tedavi görmeye başlayan Langston, Covid-19’un tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunurken, her bir nefesin yoğun bir 'mücadele' gerektirdiğini ve ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söyledi. Langston’ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

MARKET RAFLARINI BOŞ GÖREN HEMŞİRE: LÜTFEN DURUN

Öte yandan, İngiltere’de hemşirelik yapan 51 yaşındaki Dawn Bilbrough, 48 saatlik mesaisinin bitişinin ardından süpermarkete gidip rafların boş olduğunu gördükten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sonraki 48 saatlik mesaim için bir şeyler almak istemiştim. Sebze yok meyve yok, nasıl sağlıklı kalabileceğimi bilmiyorum. Lütfen durun artık" diye seslendi.

'BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ'

İnsanların marketteki tüm temel gıdaları hemen tükettiğini belirten ve bunu durdurmalarını isteyen Bilbrough, "Bence şu an en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizin desteği bu yüzden bir takım olarak çalışmalıyız. Bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Emeklilere müjde! Nisan ayından itibaren 1500 liraya çıkacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu
Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu

Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu

İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka
İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka

İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.