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Dünya

Koronavirüs kabusu o ülkeye de sıçradı! İlk ölüm gerçekleşti...

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Covid-19'un (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1669 olurken, Tayvan'da 60 yaşlarındaki bir kişi Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybetti.

DHA16 Şubat 2020 Pazar19:13 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 19:49

Koronavirüs salgını, Çin dışında da can almaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüsten (Covid-19) bugüne dek bin 669 kişi hayatını kaybederken, son ölüm haberi ise Tayvan'dan geldi.

DHA'nın Tayvan yerel basınından Focustaiwan’a dayandırdığı haberine göre, Tayvan Merkez Salgın Komuta Merkezi (CECC) tarafından rapor edilen ölümün, Tayvan’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olduğu ifade edildi.

60 yaşlarında olan adamın yurt dışına çıkmadığı açıklandı. Hayatını kaybeden Covid-19 (koronavirüs) hastasının virüsü nasıl kaptığı ise araştırılıyor.

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