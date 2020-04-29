AA 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:29 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:29

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan Kovid-19, 3 milyondan fazla kişiye bulaşırken, 215 bine yakın can kaybına yol açtı.

Avrupa’da salgın hastalığın yayılmasını önlemek için ülkelerde olağanüstü hal ilanından sokağa çıkmaya yasağına kadar birçok tedbir hayata geçirilmesine rağmen virüs eski kıtada 136 bine yakın kişinin hayatına mal oldu.

- ÖLÜ VE VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ ÜLKELERİ HAREKETE GEÇİRDİ



Günlük ölüm artış hızı ve vaka sayılarındaki düşüş, iyileşen sayısındaki yükseliş başta Avusturya olmak üzere, çok sayıda ülkeyi normalleşme yolunda adım atmaya yöneltti.

Bazı iş yerlerinin yanı sıra park ve bahçelerin açılmasına 14 Nisan’da izin verilen Avusturya’da, 2 Mayıs’ta kuaför ve güzellik salonu gibi kişisel bakım hizmeti veren iş yerleri ve alışveriş merkezleri de yeniden kapılarını açacak.

- AVUSTURYA'DA 15 MAYIS'TA İBADETHANELER AÇILIYOR



Sokağa çıkma kısıtlamasının 30 Nisan’da sona ereceği ülkede, 15 Mayıs’ta restoran ve kafeteryaların yanı sıra ibadethanelerin de belirli önlemlere uymak koşuluyla yeniden açılacak olması, buruk bir ramazan geçiren Müslümanlar için sevindirici bir gelişme olarak görüldü.

Eğitimde de kademeli olarak normalleşmeye giden Avusturya’da, 4 Nisan’da kreşler, 15 Nisan’da ise ilk ve orta dereceli okullar açılacak.

Avusturya’da otel, havuz ve hayvanat bahçelerinin 29 Mayıs’ta hizmete gireceğini duyuran yetkililer, dış mekan sporlarına yine 2 Mayıs’tan itibaren izin verecek.

- ALMANYA’DA 4 MAYIS’TA NORMALLEŞME ADIMI



Toplu taşıma ve iş yerlerinde maske kullanımının zorunlu olduğu Almanya’da, tedbirlerin esnetilmesi kapsamında 4 Mayıs’ta okullar kademeli olarak açılacak.

Okullarda normalleşme sürecine nasıl dönüleceğinin henüz belli olmadığı ülkede, özellikle eğitim alanında merkezi otoriteden ziyade eyalet yöneticilerinin alacağı ortak karar bekleniyor.

Büyüklüğü 800 metrekareden az olan mağazaların 20 Nisan’dan itibaren hizmet vermeye başladığı Almanya’da önlemlere uyulması koşuluyla kuaförlerde 4 Mayıs’ta ilk müşterilerine kapılarını açacak.

Almanya’da gösteri ve toplantılara ilişkin kısıtlamalar da eyaletlere göre değişiklik gösteriyor, bazı eyaletlerde 20, bazılarında ise 50 kişinin bir araya gelmesine izin verilirken, bazı eyaletlerde ise gösteri ve toplantı tamamen yasak.

İbadethanelerin de sınırlı katılımla 4 Mayıs’ta yeniden hizmete açılmasının planlandığı ülkede, hayvanat bahçeleri ise bazı eyaletlerde ziyarete açıkken bazı eyaletlerde henüz kapalı.

- BELÇİKA TECRİTTEN ÜÇ AŞAMADA ÇIKMAYI PLANLIYOR



Belçika'da Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" üç aşamada kaldırılacak. Belirlenen tarihler Kovid-19 vaka sayılarının kötüleşmesi durumunda değişebilecek.

Ülkede ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı mağazaların açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak.

Toplu taşımada maske kullanımının zorunlu olduğu Belçika’da, 11 Mayıs sonrasında bazı dükkanların açılmasına izin verilecek.

Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Hastalığın ilerleme seyrine göre 8 Haziran’da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran, kafe ve mağazaların açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

- İTALYA VİRÜSLE BİRLİKTE YAŞAYACAĞI İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ



Avrupa’da yeni tip koronavirüs salgınında 26 bin 977 ile en çok can kaybının yaşandığı İtalya, Kovid-19’a yönelik uyguladığı sıkı tedbirleri yumuşatma yönünde ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Başbakan Giuseppe Conte, "Virüsle birlikte yaşayacağımız dönem" dediği kademeli açılışı öngören ikinci aşamanın 4 Mayıs’tan itibaren bazı sektörlerde başlayacağını duyurdu.

"İkinci aşama"da, halka bulundukları bölge dahilinde seyahat etme, aile yakınlarını ziyaret ve en fazla 15 kişinin katılımıyla cenaze törenlerinin yapılmasına izin verilecek.

Hükümet bu aşamada, inşaat, imalat ve toptancılık gibi sektörlerin ticari faaliyetlerine başlamalarına izin verirken, 18 Mayıs’ta mağazalar, müzeler, kütüphaneler ve sergiler açılacak.

Restoran, kafe ve kuaförlerin 1 Haziran’da hizmete gireceğini duyuran yetkililer, ayrıca grup halinde spor antrenmanlarının da 18 Mayıs’ta başlayacağını bildirdi.

- FRANSA’DA SERBEST DOLAŞIMIN SINIRLANDIRILMASI 11 MAYIS’TA KALKIYOR



Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılan Fransa’da aynı tarihte kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs’ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri ve mağazalar açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Küçük müzeler ve kütüphanelerin de açılacağı 11 Mayıs'ta, ibadet yerleri açılabilecek ancak 2 Haziran'a kadar toplu ibadetlerin yapılmasına izin verilmeyecek.

- İSPANYA’DA 4 MAYIS’TA RESTORAN VE KÜÇÜK İŞLETMELER AÇILIYOR



İspanya'da sol koalisyon hükümeti, "kademeli normale geçiş" için 4 aşamalı ve en az 8 hafta sürecek bir takvim açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetime göre farklılık gösterecek kademeleri "0,1,2,3" olarak belirlediklerini söyledi.

Buna göre, ilk aşama olarak "0 seviyesine" 4 Mayıs'ta geçileceği, gelecek pazartesiden itibaren restoran ve küçük işletmelerin yarı kapasiteyle hizmet vereceğini, profesyonel spor alanında bireysel antrenmanların başlayacağı duyuruldu.

İspanya'daki Kanarya ve Balear adalarının 4 Mayıs'ta, ülkenin İberya yarımadasında kalan bölgelerinin ise 11 Mayıs'ta 1. seviyeye geçmesi planlanıyor.

- LA LİGA'DA ANTRENMANLAR BAŞLAYACAK



Bu kapsamda "şehir içi ulaşım serbestliği, güvenlik önlemleri altında küçük işletmelerin, alışveriş merkezlerinin, otellerin ve turistik yerlerin açılacağı, La Liga gibi profesyonel liglerde toplu antrenmanların başlamasına izin verileceği" duyuruldu.

- İSVİÇRE’DE OKULLAR VE SEMT PAZARLARI AÇILACAK



İsviçre Federal Hükümet, ülkede 1269 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan sert önlemlerin 3 aşamada gevşetilmesine karar verdi.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, ülkede 27 Nisan'da kuaför, güzellik ve kozmetik salonlarının yanı sıra hırdavat dükkanları, çiçekçiler, bahçe ve hobi malzemesi satan mağazalar ile fizik tedavi merkezlerinin yeniden açılmasına izin verildi.

Ayrıca hastane ve klinikler, acil olmayan durumlar dahil olmak üzere, tüm tıbbi hizmetlerine yeniden başladı.

Ülkede, Kovid-19 vakalarının düşmeye devam etmesi durumunda, 11 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ikinci aşamada da zorunlu okullar, perakende satış mağazaları ve semt pazarlarının açılmasına izin verilecek.

8 Haziran'da devreye sokulacak üçüncü ve son aşamada orta dereceli okullar, meslek okulları ve üniversitelerin tekrar açılması öngörülüyor.

Hollanda'da ise 11 Mayıs'tan itibaren kreş ve ilkokullar açılırken, orta eğitim kurumları 1 Haziran'da eğitime başlayacak.