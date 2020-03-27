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Dünya

Macaristan'da ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

IHA27 Mart 2020 Cuma 10:39 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:39
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Koronavirüs salgını dünya geneline hızla yayılmaya devam ederken, salgına karşı alınan önlemler de sıkılaştırılmaya devam ediyor. Macaristan’da ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Başbakan Viktor Orban tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak amacıyla 28 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği duyuruldu. Başbakan Orban getirilen kısıtlamanın, normal oranının yüzde 10’una düşen ancak daha da düşmesi gereken sosyal temasların sayısını azaltmak için getirildiğini ifade etti.

Macaristan’da koronavirüs vaka sayısı 300’e yükselirken, virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

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